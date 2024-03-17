Двухдневный дизайн–хакатон прошел во Владивостоке

В ВВГУ прошёл дизайн–хакатон “Арт Владивосток”. Основными участниками стали студенты ВВГУ — колледжа сервиса и дизайна, академического колледжа, колледжа индустрии моды и красоты, кафедры дизайна и технологий, а также представители уссурийского филиала.