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Думали, просто аппендицит: из-за редкого заболевания женщина лишилась сразу пяти органов

Думали, просто аппендицит: из-за редкого заболевания женщина лишилась сразу пяти органов

Причина оказалась в очень редком заболевании — псевдомиксоме брюшной полости. По словам Сергея Полуэктова, заведующего отделением абдоминальной хирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им.

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