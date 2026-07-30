Корейский KakaoTalk и турецкий BiP синхронно перестали работать в России

Пользователи двух зарубежных мессенджеров в России столкнулись с серьезной проблемой.По данным сервиса Downreport, южнокорейский KakaoTalk и турецкий BiP практически одновременно перестали нормально работать на территории России.
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