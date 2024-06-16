Красное мясо повышает риск ожирения печени

Медики советуют заменить в рационе красное мясо на рыбу и птицу. Иначе чрезмерное употребление говядины, свинины и других видов мяса может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП), предупреждает портал «Медвестник».
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