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Царьград

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ДТП на 91-м км МКАД: столкновение двух авто осложнило движение на 1 км

ДТП на 91-м км МКАД: столкновение двух авто осложнило движение на 1 км

На внешней стороне 91-го км МКАД произошло столкновение двух автомобилей, что затруднило движение на 1 километр.

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