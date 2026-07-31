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Рябыкин о Лежаре в «Тракторе»: «Его «минусы» в АХЛ напрягают. Этот показатель – как прибыль в бизнесе. Если ты все время в «минусе», то гарантированно разоришься»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о важности показателя полезности («плюс-минус»).  – Еще одна спорная челябинская тема – канадский джокер Лежар, который набирал в АХЛ меньше одного очка за три игры при ежегодном «минусе» по показателе полезности.

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