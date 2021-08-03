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Пришлось дважды влезать в окно: двух пенсионерок спасли уссурийские пожарные

Пришлось дважды влезать в окно: двух пенсионерок спасли уссурийские пожарные

Уссурийские спасатели выручили двух пенсионерок, которым внезапно стало плохо. Ситуация усугублялась тем, что обе женщины находились в запертых квартирах, на помощь прийти было некому.

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