Пришлось дважды влезать в окно: двух пенсионерок спасли уссурийские пожарные

Уссурийские спасатели выручили двух пенсионерок, которым внезапно стало плохо. Ситуация усугублялась тем, что обе женщины находились в запертых квартирах, на помощь прийти было некому.
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