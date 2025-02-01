📷❗️Высокоточный удар по школе-интернату в Судже Курской области нанесли расчёты РСЗО HIMARS ВСУ с задействованием УРС M31A2 GMLRS, предположительно, из н.
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📷❗️Высокоточный удар по школе-интернату в Судже Курской области нанесли расчёты РСЗО HIMARS ВСУ с задействованием УРС M31A2 GMLRS, предположительно, из н.