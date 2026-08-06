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RT Russia

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МИД: Украина не смогла бы совершать теракты против россиян без помощи Запада

МИД: Украина не смогла бы совершать теракты против россиян без помощи Запада

В июле министр иностранных дел России Сергей Лавров довёл до американского госсекретаря Марко Рубио позицию, которая заключается в том, что без помощи Запада Украина не смогла бы совершать теракты против россиян.

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