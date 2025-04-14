В Сбере ожидают постепенного увеличения доли захеджированных кредитов

С декабря прошлого года по февраль 2025 года кредитный портфель Сбера снижался из-за укрепления рубля и падения спроса от малого бизнеса, однако уже в марте начался рост этого показателя, который компенсировал падение первых двух месяцев года.
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