Шойгу поздравил алтайский полк с присвоением почетного звания "гвардейский"

Государственные награды получили более 190 алтайских военнослужащих Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил 10-й полк радиационной, химической и биологической защиты, расположенный в селе Топчиха Алтайского края, с присвоением почетного наименования "гвардейский".
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