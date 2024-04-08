Диетолог Чехонина: перед сном лучше есть суп вместо кефира

Заменить стакан кефира на ночь на тарелку супа будет лучшим способом утолить голод. Это работает в тех случаях, когда человек хочет похудеть, сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина на сайте здоровое-питание.
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