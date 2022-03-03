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Центробанк объявил о новых решениях для тех, кто покупает валюту с 3 марта

Центробанк объявил о новых решениях для тех, кто покупает валюту с 3 марта

Центробанк России ввел комиссию для физлиц при покупке валюты. ЦБ России с 3 марта ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже.

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