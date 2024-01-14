В Киеве и 11 областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу.Газета.Ru Онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации информируют, что объявлена воздушная тревога почти одновременно в 11 областях Украины, а также в Киеве.
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