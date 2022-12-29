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Александр Рогачёв: «Если нет управляемого стресса, то ты — чахнешь»

Александр Рогачёв: «Если нет управляемого стресса, то ты — чахнешь»

Каковы перспективы строительного рынка? Что будет с ценами на жильё? Какие вызовы ставит перед собой Группа компаний «Объединённая домостроительная корпорация» (ГК ОДСК) и её руководитель Александр Рогачёв? обо всём этом – в интервью ОрелТаймс.

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