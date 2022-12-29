Александр Рогачёв: «Если нет управляемого стресса, то ты — чахнешь»

Каковы перспективы строительного рынка? Что будет с ценами на жильё? Какие вызовы ставит перед собой Группа компаний «Объединённая домостроительная корпорация» (ГК ОДСК) и её руководитель Александр Рогачёв? обо всём этом – в интервью ОрелТаймс.