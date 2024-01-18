Многие поклонники фитнеса, регулярно посещая интенсивные тренировки, зачастую пренебрегают стретчингом. Мы решили выяснить, зачем нужна растяжка и какие основные ошибки допускаются при ее выполнении.

Растяжка: инструкция по применению Стретчинг или стретчинг – это серия упражнений, направленных на повышение гибкости тела.
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