АР

Александр Р

Автор умело связал шестнадцатилетнего российского хоккеиста с США и всем глобальным Западом, который накладывают экономические санкции на Россию с целью, как они сами признаются, "задушить" и "вернуть в XIX век", в том числе и со вторжением в Курскую область украинских войск. Бред какой-то!