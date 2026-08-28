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Юрий Беляев в 79 лет получил главную роль: что изменилось в карьере актёра за последние годы

Юрий Беляев в 79 лет получил главную роль: что изменилось в карьере актёра за последние годы

В 2020 году Юрий Беляев произнёс о своей карьере фразу, которую трудно забыть: «Я безработный». По словам актёра, приглашения приходили редко, роли были небольшими, а последние двадцать лет он не считал полноценным периодом большой экранной работы.

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