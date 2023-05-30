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Министерство образования поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Министерство образования поддержало идею уйти от обучения в магистратуре с непрофильным бакалавриатом

Замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев сообщил, что идея уйти от практики обучения в магистратуре студентов, окончивших ранее бакалавриат по другой специальности, является правильной.

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