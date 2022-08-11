Токсичная маскулинность: как она вредит самому мужчине и обществу

Токсичная маскулинность — это поведение мужчины, основанное на гендерных стереотипах и устойчивых убеждениях, которые формируют норму поступков и действий представителя сильного пола, в результате наносящих вред ему самому и окружающим людям.
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