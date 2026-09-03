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Царьград

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Яна Лантратова: русский боец вернулся из плена, начал реабилитацию

Яна Лантратова: русский боец вернулся из плена, начал реабилитацию

Русский боец вернулся после девяти месяцев в плену ВСУ и не смог получить реабилитацию без помощи. Омбудсмен Яна Лантратова ускорила процесс через военную прокуратуру, позволив отправить бойца на восстановление.

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