Яна Лантратова: русский боец вернулся из плена, начал реабилитацию

Русский боец вернулся после девяти месяцев в плену ВСУ и не смог получить реабилитацию без помощи. Омбудсмен Яна Лантратова ускорила процесс через военную прокуратуру, позволив отправить бойца на восстановление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Средняя зарплата ...
- Священник РПЦ раз...
- Диаспоры будут пл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым