Банановый Эквадор завыл от убытков: санкции России больно бьют по ее обидчикам

Вчера 105K прочитали Как удивительно устроены иностранцы: они готовы демонстрировать сколь угодно враждебную позицию по отношению к России, а когда это возвращается им бумерангом, удивляются и даже начинают возмущаться.
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