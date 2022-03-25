Daily Storm

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Ограничений нет: Медведев допустил возвращение смертной казни в России

Ограничений нет: Медведев допустил возвращение смертной казни в России

Мораторий может остаться, если все будет спокойно, отметил зампредседателя СовбезаЗаместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что после выхода России из Совета Европы уже нет ограничений для возвращения в стране смертной казни.

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