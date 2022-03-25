Ограничений нет: Медведев допустил возвращение смертной казни в России

Мораторий может остаться, если все будет спокойно, отметил зампредседателя СовбезаЗаместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что после выхода России из Совета Европы уже нет ограничений для возвращения в стране смертной казни.
Мораторий может остаться, если все будет спокойно, отметил зампредседателя СовбезаЗаместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев выразил мнение, что после выхода России из Совета Европы уже нет ограничений для возвращения в стране смертной казни.
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