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Зеленая повестка ЕС рискует потерять смысл из-за поставок американского СПГ

Зеленая повестка ЕС рискует потерять смысл из-за поставок американского СПГ

Глобальная экологическая катастрофа будет не за горами, если Соединенные Штаты попытаются заменить российский газ для Европы собственным СПГ, отметила в комментарии The Guardian старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан.

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