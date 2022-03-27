Зеленая повестка ЕС рискует потерять смысл из-за поставок американского СПГ

Глобальная экологическая катастрофа будет не за горами, если Соединенные Штаты попытаются заменить российский газ для Европы собственным СПГ, отметила в комментарии The Guardian старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан.
Глобальная экологическая катастрофа будет не за горами, если Соединенные Штаты попытаются заменить российский газ для Европы собственным СПГ, отметила в комментарии The Guardian старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан.
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