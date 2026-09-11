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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Война для Зеленского отнюдь не бессмысленна

Вскоре после  переговоров   киевского режима   детоубийц  с трамповскими  пархатыми  чертями  Витьком да зятьком  я где-то (не помню  где, но  это не так  уж и  важно) узрела  в  этих  ваших  интернетах  фразу, что вот-де   Зеленский  не  хочет заключать  мир, а  хочет  продолжать "бессмысленную  войну".

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