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Главы крупнейших ИИ-компаний призвали замедлить темпы развития искусственного интеллекта

Главы трех крупнейших американских ИИ-компаний Anthropic, OpenAI и xAI сошлись во мнении о том, что разработчикам стоит замедлить темпы развития моделей искусственного интеллекта для того, чтобы выиграть время и уделить больше внимания безопасности технологии.

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