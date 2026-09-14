Главы крупнейших ИИ-компаний призвали замедлить темпы развития искусственного интеллекта

Главы трех крупнейших американских ИИ-компаний Anthropic, OpenAI и xAI сошлись во мнении о том, что разработчикам стоит замедлить темпы развития моделей искусственного интеллекта для того, чтобы выиграть время и уделить больше внимания безопасности технологии.