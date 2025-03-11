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Твой континент

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В Нижнем Тагиле проводили на пенсию кинолога Татьяну Трон и ее верную овчарку

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по Свердловской области состоялись проводы на заслуженный отдых старшего инструктора кинологического отделения отдела охраны, старшего прапорщика внутренней службы Татьяны Трон.

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