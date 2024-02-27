«Заказной материал»: в ночном клубе Курска ответили на обвинения в проведении «полуголых вечеринок»

В заведении считают, что если бы действительно были нарушения закона — их бы закрылиВ курском ночном клубе «Убежище 13» обвинили в «заказухе» СМИ и ряд Telegram-каналов, утверждающих, что в заведении проводятся развратные «полуголые» вечеринки.
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