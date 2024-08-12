Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Владислав Петряев
    Это Ваши выводы, совершенно не совпадающие с реальной жизнью. Есть крайне редкие исключения? Есть, но красота и угаса...Лет 20 назад я вс...
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В автошколах этому не учат!

В автошколах этому не учат!

Начинающим водителям После выхода из автошколы с заветными правами в кармане, новичок окрылён. Вчерашний ученик сегодня уже — настоящий водитель и, иногда смело, иногда робко, он осваивает неписаные правила дороги, а тут не всё так просто и очевидно.

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