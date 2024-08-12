В автошколах этому не учат!

Начинающим водителям После выхода из автошколы с заветными правами в кармане, новичок окрылён. Вчерашний ученик сегодня уже — настоящий водитель и, иногда смело, иногда робко, он осваивает неписаные правила дороги, а тут не всё так просто и очевидно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии