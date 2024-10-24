Казань после саммита БРИКС примет российско-китайский форум «РОСТКИ»

Товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года увеличился почти вдвое.фото: vk.com--> Второй международный форум «Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество: РОСТКИ», который пройдет в Казани после саммита БРИКС с 13 по 15 ноября, станет площадкой для обсуждения вопросов дальнейшего экономического сотрудничества Татарстана и других российских регионов с китайскими партнерами, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.