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В ПФР уточнили: время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии

В ПФР уточнили: время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии

Время срочной службы в армии гражданина засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии. В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) уточнили что за каждый год срочной армейской службы человеку начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

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