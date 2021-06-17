В ПФР уточнили: время срочной службы в армии засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии

Время срочной службы в армии гражданина засчитывается в трудовой стаж для начисления пенсии. В пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) уточнили что за каждый год срочной армейской службы человеку начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.
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