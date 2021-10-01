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В Иркутске транспортные полицейские раскрыли кражу железнодорожного оборудования

В Иркутске транспортные полицейские раскрыли кражу железнодорожного оборудования

Следователями ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский направлено в суд уголовное дело в отношении двоих должностных лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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