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В Совбезе Белоруссии назвали ключевых союзников

Заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков посчитал одной из необходимых мер для обеспечения безопасности в стране более интенсивное развитие отношений с рядом государствЗаместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков посчитал одной из необходимых мер для обеспечения безопасности в стране более интенсивное развитие отношений с рядом государств.

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