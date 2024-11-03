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Калужские новости

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В Калужской области открыли мемориал в честь героев СВО

В Калужской области открыли мемориал в честь героев СВО

В Тарусе состоялось торжественное открытие мемориального знака, посвященного памяти героев, отдавших свои жизни во время специальной военной операцииВ Тарусе состоялось торжественное открытие мемориального знака, посвященного памяти героев, отдавших свои жизни во время специальной военной операции.

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