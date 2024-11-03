В Калужской области открыли мемориал в честь героев СВО

В Тарусе состоялось торжественное открытие мемориального знака, посвященного памяти героев, отдавших свои жизни во время специальной военной операцииВ Тарусе состоялось торжественное открытие мемориального знака, посвященного памяти героев, отдавших свои жизни во время специальной военной операции.
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