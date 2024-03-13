Австрия выслала двух российских дипломатов

Власти Австрии объявили двух сотрудников российского диппредставительства персонами нон грата. Эти шаги объяснены их действиями, которые несовместимы со статусом дипломата, сообщает Reuters со ссылкой на информацию, размещенную на официальном сайте австрийского внешнедипломатического ведомства.
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