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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заврагин об уходе Деанджело из СКА: «Убрали и убрали. Когда кого-то увольняют – с этим ничего не поделаешь. Так получилось, это хоккей»

– Недавно команду покинул Тони Деанджело. Как восприняли эту новость? – Когда кого-то убирают, увольняют, то с этим ничего не поделаешь.

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