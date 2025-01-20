В Крещение у Воскресенского Новодевичьего монастыря задержали эксгибициониста. Обитель расположена на Московском проспекте, 100 в Петербурге.
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В Крещение у Воскресенского Новодевичьего монастыря задержали эксгибициониста. Обитель расположена на Московском проспекте, 100 в Петербурге.