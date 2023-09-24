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ACB. «Реал» играет с «Сарагосой», «Барселона» примет «Ховентуд» и другие матчи

В воскресенье, 24 сентября, продолжается новый сезон испанской лиги ACB.  В рамках регулярного чемпионата «Реал» играет с «Сарагосой», «Барселона» примет «Ховентуд».

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