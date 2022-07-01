Молодые летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО осваивают элементы ближнего воздушного боя

Молодые летчики истребительной и бомбардировочной авиации ВВО осваивают элементы ближнего воздушного боя

Пилоты-инструкторы на практике обучают молодой летный состав, прошедший теоретическую подготовку с поэтапным разбором различных ситуаций при ведении воздушного боя.

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