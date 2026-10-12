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Царьград

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В Гомельской области 13–15 октября пройдет проверка системы оповещения

В Гомельской области 13–15 октября пройдет проверка системы оповещения

С 13 по 15 октября в Гомельской области будут включаться электросирены в рамках проверки автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны, жителей просят сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий.

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