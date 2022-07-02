Токаев привёл законы Казахстана в соответствие с международными нормами борьбы с отмыванием денег

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, вносящий изменения в действующую систему национального права в той его части, в которой она касалось противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, вносящий изменения в действующую систему национального права в той его части, в которой она касалось противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.
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