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Токаев привёл законы Казахстана в соответствие с международными нормами борьбы с отмыванием денег

Токаев привёл законы Казахстана в соответствие с международными нормами борьбы с отмыванием денег

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон, вносящий изменения в действующую систему национального права в той его части, в которой она касалось противодействию легализации незаконных доходов и финансированию терроризма.

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