Татарстан омбудсмены балалар өчен комендант сәгате турында искәртте

Татарстан Республикасында Бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Светлана Захарова бүген «Татар-информ» агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстанда балигъ булмаган балалар өчен комендант сәгате гамәлдә булуы турында сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии