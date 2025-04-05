Маск призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать смертей

REUTERS/Violeta Santos Moura Миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск вновь призвал остановить конфликт на Украине, чтобы избежать дальнейшей гибели молодых людей.
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