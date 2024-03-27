Подробности об адвокате и двух судьях, подозреваемых в пассивной коррупции?

Адвокатом, о котором НЦБК сообщило во вторник, 26 марта, что он находится под следствием по обвинению в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, является Юрий Подарилов, бывший начальник Главного инспектората полиции.
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