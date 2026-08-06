В Ростове-на-Дону перекрыт тротуар у аварийного дома Емельянова

В центре Ростова-на-Дону возникла проблема для пешеходов и гостей города. В связи с аварийным состоянием здания, известного как «Доходный дом Емельянова», расположенного на Большой Садовой, 94, был перекрыт тротуар.
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