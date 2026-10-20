There is such a network of online news publications in Baltic States — Delfi. Which screams to the point of vomiting that over the years of independence Lithuania, Latvia and Estonia has successfully transformed its economies, created new competitive industries and become full, sovereign members of the European and Euro-Atlantic communities.
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