Бензин успокоился лишь в среднем. В регионах на АЗС России цены отличаются в несколько раз

Топливный рынок: стабилизация на бумаге или в реальности?21 июля вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка, а спустя два дня председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация "меняется в лучшую сторону".