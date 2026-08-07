Бензин успокоился лишь в среднем. В регионах на АЗС России цены отличаются в несколько раз

Топливный рынок: стабилизация на бумаге или в реальности?21 июля вице-премьер Александр Новак заявил о частичной стабилизации топливного рынка, а спустя два дня председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация "меняется в лучшую сторону".
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