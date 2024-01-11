Советы МЧС при похолодании.

Синоптики на ближайшие дни пророчат стабильный ´минус´ за окном. Для того, чтобы в доме было теплее и комфортнее многие прибегнут к известным процедурам - больше дров, максимум на котле, дополнительный обогреватель.
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