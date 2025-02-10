Скромный бюджет Kingdom Come II, обрушение PSN, новая игра про Бэтмена… Компания THQ Nord...

Скромный бюджет Kingdom Come II, обрушение PSN, новая игра про Бэтмена…Компания THQ Nordic запустила серию документальных промо-роликов про Gothic 1 Remake, перебои в PlayStation Network, глава студии Warhorse Даниэль Вавра раскрыл бюджет Kingdom Come: Deliverance II, Джейсон Шрайер рассказал про текущее состояние Warner Bros.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)