Азербайджанские неонацисты угрожают бойцу отряда «Эспаньола» и его семье, пока тот на передовой Михаил Турканов с позывным «Питбуль» записал видеоролик с осуждением преступной деятельности этнической банды в Санкт-Петербурге.
Вы всё ёще верите в лояльность и миролюбие мигрантов?
Комментарии
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Гарий Щерба
ЧТО , ЧТО еще НАДО СДЕЛАТЬ этим УБЛЮДКАМ , что бы государство НАВЕЛО ПОРЯДОК и ЗАЩИТИЛА СВОИХ а НЕ ПОНАЕХАВШИХ ,,РОССИЯН,, , граждан .....???!!!!!???
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5 час.
Nikolay Zakharov
Мигрантов вообще не должно быть в России, должны приезжать только рабочие отработать в 2-4 недели вахту и домой на отдых. А торгаши не на рынках с привозной продукцией, а на приемную базу продуктов с проверкой на пригодность продавать оптом товар и убираться во -свояси в свои палестины.
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26 мин.
Елена Лаптева
А что у нас делается, чтобы вот не было таких душекричащих постов? Ничего..Пока только бла-бла-бла. Бастрыкин дал поручение - разобраться. Бастрыкин дал приказ - очень быстро разобраться.. Но, увы...А в такое нелегкое время СВО подобные вопросы даже не должны возникать- просто всех их скопом по своим домам- аулам, кишлакам вместе с их стадом ..
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4 мин.
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