Вы всё ёще верите в лояльность и миролюбие мигрантов?

Гарий Щерба ЧТО , ЧТО еще НАДО СДЕЛАТЬ этим УБЛЮДКАМ , что бы государство НАВЕЛО ПОРЯДОК и ЗАЩИТИЛА СВОИХ а НЕ ПОНАЕХАВШИХ ,,РОССИЯН,, , граждан .....???!!!!!???

Nikolay Zakharov Мигрантов вообще не должно быть в России, должны приезжать только рабочие отработать в 2-4 недели вахту и домой на отдых. А торгаши не на рынках с привозной продукцией, а на приемную базу продуктов с проверкой на пригодность продавать оптом товар и убираться во -свояси в свои палестины.